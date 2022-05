In der Woche vom 16.05. bis 20.05.2022 (Kalenderwoche 20) beherrschen zweifelsohne die anstehenden Gläubigerversammlungen der TERRAGON AG, der Ekosem-Agrar AG sowie der Deutsche Lichtmiete AG die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt. Beginnen möchten wir diese Wochenzusammenfassung aber mit der angekündigten Anleihe-Neuemission der PNE AG, die eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption) begeben wird. Der jährliche Zinskupon wird zwischen 4,50% und 5,25% liegen, die finale Kuponhöhe soll während der Angebotsfrist festgelegt werden. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot wird es zuvor ein Umtauschangebot für Anleger der PNE-Anleihe 2018/23 geben, das bereits nächste Woche beginnen wird. Ziel der Emission ist die vorzeitige Refinanzierung der im Mai 2023 fälligen Anleihe 2018/23 sowie die weitere Wachstums-Finanzierung. In der kommenden Woche startet darüber hinaus auch die Zeichnungsphase für den neuen 7,00%-Green Bond der ACTAQUA AG (ISIN: DE000A3MQVL6), der ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro aufweist.

Die TERRAGON AG, Projektentwickler im Bereich Service-Wohnen für Senioren, kann aufgrund eines aktuellen Liquiditätsengpasses die am 24. Mai 2022 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2GSWY7) an ihre Anleger nicht zahlen. Daher bittet das Unternehmen seine Anleihegläubiger um eine temporäre Stundung der Zinszahlung für einen Zeitraum von rd. acht Monaten bis zum 31. Januar 2023. Der Stundung muss von den TERRAGON-Gläubigern in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 23.05. und 25.05.2022 noch zugestimmt werden. "Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor solide und intakt. Es fußt auf einem ...

