Die Einigung des Münchner Versicherers mit den US-Behörden wegen der Structured-Alpha-Affäre bedeutet für die Fondstochter in den USA das Aus. Die große Frage ist nun, was mit Allianz Global Investors (AGI) passieren wird. Manche Marktteilnehmer rechnen insgeheim mit einer Übernahme durch einen Konkurrenten.Der Ruf der Allianz-Tochter sei seit dem Structured-Alpha-Debakel vor allem in den USA stark angeschlagen, berichtet das Handelsblatt. Der Umstrukturierungsprozess bei der AGI könnte daher sogar ...

