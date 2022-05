Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 19.05.2022. Themen-Schlaglichter:



++ Tui - Hält mal wieder die Hand auf

++ Verbio - Erholungschance nach dem Kurssturz

++ Hinweis auf Bernecker-Webinar mit Volker Schulz und Giuseppe Amato am 02.06.2022

++ Atlanticus Holdings - Sehr günstige Bewertung

++ Zebra Technologies - Hochprofitables Geschäft, deutlich redimensionierter Kurs

++ Packaging Corp. of America - Kandidat für das konservative Depot?

++ Wienerberger - Günstige Bewertung mit Dividenden-Sahnehäubchen?

++ Sartorius Vz. - Erste Käufe wieder vertretbar?

++ CLIQ Digital - Spezialitätenwert zum Einsammeln?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV-Box zum Video.





Oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/YH4FdqPcia4

