Wichtige Punkte Obwohl Rückgänge an den breiten Märkten einem Angst machen können, sind sie der ideale Zeitpunkt, um nach großartigen Unternehmen mit einem Preisnachlass zu suchen. Konservative Anleger können ruhig schlafen, wenn sie diese sehr profitablen und bewährten Aktien besitzen. Es war ein ziemlich gutes Jahr für die Anlegergemeinschaft. Nachdem der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average in der ersten Januarwoche neue Allzeithochs erreicht hatten, sind beide in den Korrekturbereich ...

