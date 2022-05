Der Finanz-Bestseller-Autor Robert Kiyosaki sieht den Bitcoin weiter fallen, bleibt aber langfristig optimistisch. Die Begründung dafür ist allerdings nicht unbedingt evidenzbasiert. 1,9 Millionen Twitter-Accounts - so muss man es wohl in Zeiten des Bot-Regimes ehrlich bezeichnen - folgen Kiyosaki auf dem Kurznachrichtendienst. Denen hat der Finanzexperte nun einen positiven Ausblick auf den Bitcoin geliefert - verbunden mit der Erwartung weiterer Schocks. Alle korrupt, außer Krypto So ist Kiyosaki überzeugt, dass der Bitcoin langfristig erfolgreich sein w...

