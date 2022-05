Auch wenn Trendlinien nur Angebote an die Märkte darstellen, orientiert sich der DAX derzeit offenbar sehr genau an der aktuellen Linie. Die Abwärtstrendlinie wurde nämlich zur Wochenmitte und auch am Freitag erneut ange Einsteigerseminar Technische Analyse online (mit Börse Düsseldorf) zum Sonderpreis für meine Leser. Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...