Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Transformation der Kundeninteraktion mit intelligenten "Human to Everything"-Interaktionen (H2X) über alle Kundenerfahrungsplattformen (CX) digitaler UnternehmenTata Communications (https://www.tatacommunications.com/), ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, führt heute DIGO (https://digo.io/) ein, eine netzinterne Cloud-Kommunikationsplattform, die das Kundenengagement für digital orientierte Unternehmen verbessert. Die Plattform bietet eine vollständige Suite von geräteunabhängigen Kommunikationstools, die sich nahtlos in die aktuellen Anwendungen eines Unternehmens integrieren lassen und intelligente 360-Grad-Interaktionen von Mensch zu Mensch (H2X) für die Benutzer ermöglichen.DIGO powered by Tata Communications ermöglicht nahtlos maßgeschneiderte Arbeitsabläufe, indem es fragmentierte Kommunikationskanäle, Plattformen für künstliche Intelligenz (KI) und Konnektoren (SaaS und IoT) in eine Plattform integriert und verbindet, die so konzipiert ist, dass sie unbegrenzt skalierbar ist. Dadurch wird die Komplexität bei der Markteinführung von Lösungen drastisch reduziert, während der Schwerpunkt auf der Bereitstellung der ultimativen Endbenutzererfahrung liegt.Dieses neu eingeführte DIGO powered by Tata Communications bietet Unternehmen eine umfangreiche Palette an innovativen Tools zur Kundenbindung, die über das am besten vernetzte Netz bereitgestellt werden. Dazu gehört eine Plattform zur Kundenbindung, die mit programmierbaren Bausteinen wie Sprache, SMS, E-Mail, Social Messaging, Video, Text to Speech, IVR, Chatbot und Analysetools integriert ist. Die Plattform wird auch die bestehenden Anwendungen von Unternehmen mit einer umfangreichen Bibliothek von Konnektoren erweitern. Diese Komplettlösung ist mit personalisierten Diensten in Unternehmensqualität ausgestattet, die sicherstellen, dass Unternehmen skalierbare, interoperable, sichere und gesetzeskonforme Ergebnisse bei der Kundenbindung erzielen."DIGO wird Unternehmen eine neue Welt der Kommunikation eröffnen. Es wurde entwickelt, um in einer sich schnell entwickelnden digitalen Welt, die Agilität, Beschleunigung und Hyperkonnektivität erfordert, schnelle und intuitive Omnichannel-Benutzererfahrungen zu bieten", sagte Mysore Madhusudhan, Executive Vice President, Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications. "Wir haben bereits eine enorme Resonanz von Unternehmen aus den Bereichen On-Demand-Plattformen, Automobil, BFSI und Gesundheitswesen erhalten, um nur einige zu nennen. Wir freuen uns darauf, die CX-Journeys von Unternehmen mit intelligenten und verbesserten Benutzerinteraktionen zu unterstützen."Informationen zu Tata CommunicationsDas zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ist ein weltweit tätiger Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com.Zukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseBestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.© 2022 Tata Communications Ltd. Original-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086763/100889589