Ausschließlich grüne Vorzeichen sind momentan bei Build Your Dreams zu erkennen. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 9,96 Prozent. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an drei der fünf Sitzungen. Am Dienstag gelang Build Your Dreams dabei einen ein echter Traumtag mit dem Tagesplus von 6,58 Prozent. Kommt jetzt die Rallye?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...