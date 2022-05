In Zeiten, in denen es schon kaum gute Neuigkeiten für Anleger gibt, stürzen die sich oftmals umso lieber auf allerlei Spekulationen und Gerüchte. Leider gereichen solche einer Aktie aber längst nicht immer zum Vorteil. Manches Mal lassen sich damit auch erhebliche Kursverluste auslösen, so wie es am Freitag bei Tesla der Fall war.Um 7,5 Prozent rutschte die ohnehin schon schwer angeschlagene Aktie von Tesla (US88160R1014) ab, nachdem Meldungen über Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Chef Elon Musk aufkamen. Besonders pikant dabei ...

