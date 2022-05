Das Resort mit 1.049 Zimmern soll Ende 2022 als Teil der Marke Autograph Collection Hotels eröffnet werden und das "All-Inclusive by Marriott Bonvoy"-Portfolio weiter ausbauen

BETHESDA, Maryland (USA), May 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer dynamischen und wachsenden Auswahl an All-Inclusive-Erlebnissen in der Karibik und Lateinamerika hat Marriott International, Inc. die Aufnahme des Royalton Splash Riviera Cancun in das wachsende All-Inclusive-Portfolio des Unternehmens angekündigt. Das Royalton Splash Riviera Cancun wird voraussichtlich Ende 2022 eröffnet und befindet sich im Besitz und unter der Verwaltung von Blue Diamond Resorts. Es wird in das All-Inclusive by Marriott Bonvoy-Portfolio aufgenommen, das fast 30 immersive Urlaubsziele an 8 Standorten in der Karibik und Lateinamerika umfasst.



"Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit mit Blue Diamond Resorts & Hotels, um ein weiteres aufregendes All-Inclusive-Resort zum Portfolio von All-Inclusive by Marriott Bonvoy hinzuzufügen", so Laurent de Kousemaeker, Chief Development Officer, Caribbean and Latin America, Marriott International. "Die Marke Autograph Collection Hotels setzt sich für Individualität ein, wobei jedes Hotel ein Produkt der Leidenschaft ist, die diese Marke zu einer außergewöhnlichen Ergänzung für dieses bedeutende Projekt und die anderen 20 Blue Diamond Resorts macht, die sich der Kollektion angeschlossen haben."

Das Royalton Splash Riviera Cancun mit 1.049 Zimmern, das Ende 2022 eröffnen soll, wird ein aufregendes neues All-Inclusive-Resort und einen Wasserpark an eines der lebhaftesten Urlaubsziele der Welt bringen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Resort durch seine unverwechselbare Persönlichkeit unvergessliche Erlebnisse bieten wird, darunter ein Theater, eine Bowlingbahn, einzigartige Wasserattraktionen und immersive kulinarische Begegnungen in einem Dutzend hauseigener Restaurants und neun Bars, alle inmitten eines atemberaubenden Blicks auf das Karibische Meer.

"Wir freuen uns, dass das Royalton Splash Riviera Cancun Teil der Autograph Collection-Marke von Marriott wird", so Jordi Pelfort, President, Hotels and Resorts der Sunwing Travel Group. "Die heutige Ankündigung stärkt die Position von Blue Diamond als eine der am schnellsten wachsenden Hotelketten in der Karibik."

All-Inclusive by Marriott Bonvoy definiert das Segment neu und hebt es auf ein höheres Niveau. Es vereint mehrere ikonische Marken von Marriott International, unübertroffenes operatives Know-how und die über 164 Millionen Marriott Bonvoy-Mitglieder und schafft so aufregende neue Möglichkeiten für die Gäste. Marriott International stieg 2019 mit der Übernahme der sieben Hotels von Elegant Hotels auf Barbados in den All-Inclusive-Bereich ein. Im Jahr 2021 gab das Unternehmen eine langfristige Vereinbarung mit der Hotelsparte der Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, bekannt, um 20 Hotels in das Portfolio aufzunehmen und Marriott International in die Top 10 der globalen All-Inclusive-Anbieter zu bringen. Zu den aktuellen All-Inclusive-Resorts gehören Antigua, Barbados, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Grenada, Jamaika, Mexiko und St. Lucia.

Marriott International, Inc.. Die neuesten Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.marriottnewscenter.com.

Über All-Inclusive by Marriott Bonvoy

All-Inclusive by Marriott Bonvoy umfasst acht führende Marken und ist die All-Inclusive-Plattform von Marriott International, die unvergleichliche Annehmlichkeiten, vielfältige kulinarische Optionen und endlose Erlebnisse für alle Altersgruppen bietet, die jeweils auf die Marken zugeschnitten sind. Das wachsende Portfolio von fast 30 immersiven Urlaubszielen an spektakulären Standorten umfasst The Westin Reserva Conchal, ein All-Inclusive-Golfresort & Spa in Costa Rica, und Royalton Antigua, ein All-Inclusive-Resort & Casino der Autograph Collection. All-Inclusive by Marriott Bonvoy ist stolz darauf, an Marriott Bonvoy, dem globalen Reiseprogramm von Marriott International, teilzunehmen. Das Programm bietet Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio an globalen Marken, exklusive Erlebnisse auf Marriott Bonvoy Momentsund beispiellose Vorteile, darunter kostenlose Übernachtungen und die Auszeichnungen mit dem Elite-Status. Um sich kostenlos anzumelden oder weitere Informationen über das Programm zu erhalten, besuchen Sie marriottbonvoy.com.

Über Autograph Collection Hotels

Autograph Collection Hotels setzt sich für das Original ein und hebt die Individualität jedes seiner über 260 unabhängigen Hotels hervor, die sich an den begehrtesten Reisezielen in 44 Ländern und Territorien befinden. Jedes Hotel ist ein Produkt der Leidenschaft, inspiriert von einer klaren Vision, Seele und Geschichte, die es individuell und besonders macht: Exactly Like Nothing Else. Die Objekte der Autograph Collection wurden aufgrund ihres inhärenten Handwerks und ihrer unterschiedlichen Perspektiven auf Design und Gastfreundschaft von Hand ausgewählt und bieten reichhaltige, immersive Momente, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.autographhotels.comund erkunden Sie in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter, und Facebook, um sich von immersiven Momenten inspirieren zu lassen, die ExactlyLikeNothingElse sind. Autograph Collection ist stolz darauf, an Marriott Bonvoy, dem globalen Reiseprogramm von Marriott International, teilzunehmen. Das Programm bietet Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio an globalen Marken, exklusive Erlebnisse auf Marriott Bonvoy Momentsund beispiellose Vorteile, darunter kostenlose Übernachtungen und die Auszeichnungen mit dem Elite-Status. Um sich kostenlos anzumelden oder weitere Informationen über das Programm zu erhalten, besuchen Sie marriottbonvoy.com.

Über Blue Diamond Resorts

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Blue Diamond Resortsein beeindruckendes Portfolio kuratiert, das 45 Objekte mit mehr als 15.000 Zimmern in zehn Ländern umfasst. Mit einem proaktiven Ansatz zur Differenzierung von Marken gemäß den Anforderungen jedes Marktes richtet sich die Resort-Verwaltungsgesellschaft an eine Reihe von Budgets und Interessen, von eleganten Kurzurlauben nur für Erwachsene bis hin zu unterhaltsamen Familienferien. Die preisgekrönten All-In Luxury Royalton Luxury Resortsbieten unverkennbare Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity, die moderne Sports Event Guarantee und Wellness-Elemente in der Suite. Zu den Untermarken nur für Erwachsene von Royalton Luxury Resorts gehören Hideaway at Royalton, ein Erlebnis nur für Erwachsene mit exklusiven Restaurants und bevorzugten Unterkünften, sowie die stilvollen Lifestyle-Resorts, Royalton CHIC, gelegen an den besten Stränden der Karibik. Hier gilt das Motto: Party Your Way. Auf Jamaika bietet das Grand Lido NegrilPersonen über 21 Jahren einen gehobenen und luxuriösen FKK-Urlaub an einem abgelegenen Ufer für größtmögliche Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet einen Urlaub, der die ganze Familie beeindrucken soll, während Starfish ResortsKunden an günstig gelegenen Standorten einen erstaunlichen Mehrwert bietet. Planet Hollywood Hotels and Resortslädt Gäste zu Vacation Like A Star mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis ein, mit berühmten Popkulturartikel aus ikonischen Filmen, Musik und Sport. Mystique by Royalton, eine Resort-Kollektion im Boutique-Stil, bietet individuelle Ferien in besonders schönen Gegenden voller endloser Abenteuer. Weitere Informationen über Blue Diamond Resorts erhalten Sie unter www.bluediamondresorts.com.

For additional information, please contact: Blue Diamond Media media@bluediamondresorts.com