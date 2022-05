Nel Plug Power Daimler Truck SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power - Wasserstoffaktien letzte Woche beflügelt. Einer "von ihnen" landete endlich mal einen jener Megadeals, von denen noch einige kommen sollen. Dazu konkretisierte die EU-Kommission ihr REPowerEU-Programm mit H2-Fokus. Und dazu kamen Inbetriebnahme der - derzeit grössten - Elektrolyseuranlage in Spanien mit Perpsektiven. Folgeaufträge für Brennstoffzellen gingen nach Deutschland, einige vielversprechende "Testprojekte" mit Perpsektive auf "was ganz Grosses" wurden gestartet. Weltweit kommt einges in bewegung für den Wasserstoffsektor. ...

