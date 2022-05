2022 Transformation: Vom Startup zu dreistelligen Millionenumsätzen!

Anzeige / Werbung

Lange hat es seit der Bekanntgabe der Idee von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), den in Ohio ansässigen Großhändler zu übernehmen, gedauert, bis nun endlich alles unter Dach und Fach ist.

Die Konditionen sind sensationell: Für rund 6 Mio. CAD kauft man ein Unternehmen, das in diesem Jahr um die 90 Mio. CAD Umsatz generieren sollte und Gewinne ausweist! Ich sehe nächste Woche einen Run auf die TAAT-Aktie!

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong, und ihre Entourage bereits in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) investiert. Alles richtig gemacht, denn zuletzt veröffentlichte das Unternehmen massive Zuwächse bezüglich der Verkaufsstellen in den USA: TAAT Now Sold in Over 2,500 Retail Stores in the United States

Damit man die wachsende Akzeptanz der "Zigarette ohne Tabak" weiter forcieren kann, übernimmt man nun einen stark wachsenden US-Großhändler.

Breaking News: TAAT® Closes Acquisition of Ohio-Based Tobacco Distributor

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich, seinen erfolgreichen Abschluss der Übernahme von HLND Holdings, Inc. ("HLND") bekannt zu geben. HLND ist die Muttergesellschaft von ADCO Distributors, Inc. ("ADCO"), einem Tabakhändler mit Sitz in Canton, Ohio, der 1960 gegründet wurde und derzeit durch direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu einem beträchtlichen Netzwerk von Einzelhändlern im ganzen Bundesstaat hat.

Um mehr Details zu dieser Akquisition und ihrer Bedeutung für das Unternehmen zu liefern, hat TAAT® ein Informationsvideo veröffentlicht, in dem sein Mitbegründer Joe Deighan sowie Pat Bell und Barry Adelman von ADCO zu sehen sind. Dieses Video kann durch Klicken auf das Vorschaubild unten oder durch Klicken hier angesehen werden.

Als Kaufpreis zahlte das Unternehmen insgesamt 6.159.500 CAD, bestehend aus 1.170.305 CAD des Kaufpreises in bar und den restlichen 4.989.195 CAD des Kaufpreises in Form von Stammaktien zu einem Preis von 1,317602 $ pro Aktie.

News-Fazit

Von 2019 bis 2021 erzielte HLND jedes Jahr ein Wachstum seiner Nettoeinnahmen von mindestens 10 %, wobei sich die Nettoeinnahmen für das Kalenderjahr 2021 auf umgerechnet über 87 Mio. CAD beliefen.