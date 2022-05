DJ Siemens Energy will Siemens Gamesa übernehmen - 18,05 Euro je Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG hat ein freiwilliges Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (SGRE) angekündigt. Der Angebotspreis beträgt 18,05 Euro in Bar pro Gamesa-Aktie. Damit erhalten Aktionäre von SGRE eine Prämie von 27,7 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SGRE-Aktie von 14,13 Euro vom 17. Mai 2022, teilten Siemens Energy mit. Am folgenden Tag waren Pressespekulationen über eine eventuelle Übernahme bekannt geworden und hatten den Aktienkurs kräftig nach oben getrieben.

Siemens Energy plant ein Delisting der SGRE-Aktie und die Integration in das eigene Unternehmen. Das zusammengeführte Unternehmen solle von erheblichen Kosten- und Umsatzsynergien profitieren. Zur Finanzierung des Transaktionsvolumens von bis zu 2,5 Milliarden Euro könnte eine Kapitalerhöhung erfolgen. Die Transaktion soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen werden.

Ferner teilten Siemens Energy mit, das Angebot erfolge über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (die "Bieterin") in bar für alle ausstehenden Aktien an SGRE, also rund 32,9 Prozent des Grundkapitals. Die übrigen rund 67,1 Prozent der Aktien an SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der Angebotspreis übersteige den volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen sechs Monate vor dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit spanischer Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit der Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index gehandelt.

Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy strebt nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der Annahme, dass das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte, beabsichtigt Siemens Energy bis zu 2,5 Mrd. € des Transaktionsvolumens mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die verbleibende Summe würde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert. Abhängig von den Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt Eigenkapital unter Ausschluss von Bezugsrechten aufgenommen werden. Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf der Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht veröffentlicht: www.cnmv.es.

