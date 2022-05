Anvisiert: Halo Collective im Zentrum der Reichen und Schönen…

Anzeige / Werbung

Halo Collective (WKN: A3C9VV) meldete kürzlich die Q1-Zahlen 2022. Der Buchwert der Aktie lag in einem noch nie gesehenen Ausmaß über dem Börsenwert des Unternehmens.

Alle Standorte im exklusiven Teil von Los Angeles könnten sich schnell zu wahren Goldgruben entwickeln (speziell der riesige Flagship Store an der Franklin Avenue), die das schlingernde Halo-Schiff in ruhigere, gewinnbringende Gewässer führen.

Halo Collective Reports First Quarter 2022 Financial Results; Book Value Per Share of $1.65 ($2.12 CAD)

Der Buchwert von Halo betrug gemäß den IFRS-Richtlinien am Stichtag 80,7 Millionen US-Dollar, die dem derzeitigen Börsenwert von 9 Mio. USD gegenüberstehen. Der Umsatz ging zwar im Vergleich zum Vorquartal (8,4 Mio. USD) etwas zurück (7,6 Mio. USD), das kommt aber nicht unbedingt unerwartet, da die gesamte Branche derzeit noch mit Überangebot und niedrigen Preisen kämpft. Die Bruttomarge war aber mit 18,7% wesentlich besser als noch im Vorquartal, wo sie bei 9,6% lag.

Heute meldet Halo Collective (WKN: A3C9VV) einen weiteren Meilenstein und kündigt gleichzeitig den nächsten an:

Halo Collective's BudegaTM Westwood Dispensary to Open May 27

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gab heute bekannt, dass man erwartet, dass alle drei Budega Cannabis-Läden in Los Angeles bis Ende Juni geöffnet sein werden.

Am Freitag, den 27. Mail wird die "Westwood Budega" offiziell eröffnet, für die man schon alle erforderlichen Genehmigungen, sowohl vom Bundesstaat als auch von der Stadtverwaltung, in der Tasche hat. Diese liegt strategisch günstig zwischen Westwood und Beverly Hills, direkt am Santa Monica Boulevard und innerhalb von zwei Meilen vom Campus der Universität von Los Angeles, Kalifornien ("UCLA") und der nächstgelegenen Cannabis-Verkaufsstelle zum Touristenviertel von Beverly Hills und Century City.

Nach der NoHo (North Holywood)-Dispensary, die kürzlich hohe Umsatzzuwächse gemeldet hat (Halo Collective Announces Preliminary Results for North Hollywood Dispensary), ist dies der zweite Standort, der nun in Betrieb geht, während gleichzeitig am dritten Geschäft gearbeitet wird.

Die "Budega Hollywood" an der Franklin Avenue wird dann voraussichtlich im Juni eröffnet. Das Unternehmen hat seine Lizenz vom Staat Kalifornien bereits erhalten und die abschließende örtliche Inspektion wurde geplant. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran.

"Die Dispensary in Hollywood wird unser erster Superstore mit einer Fläche von 4.500 Quadratfuß, was uns die Kapazität für mehr als 1.000 SKUs gibt. Unsere Dispensaries in Hollywood und Westwood sind strategisch günstig gelegen und versprechen einen erheblichen Fußverkehr in der Nähe und Zugang zu Einheimischen und Touristen gleichermaßen. Darüber hinaus verfügt unsere Apotheke in Hollywood über ausreichend Parkplätze vor Ort, und nach einer kurzen Anlaufphase erwarten wir dass die Geschäfte bis zum zweiten Halbjahr 2022 einen bedeutenden Beitrag zu unserem Umsatz und Betriebsergebnis leisten." - Kiran Sidhu, Chief Executive Officer von Halo

News-Fazit:

Man kann Halo Collective (WKN: A3C9VV) viel vorwerfen, aber aufgeben ist nicht ihr Ding! Trotz ewig knapper Kasse ist man in der Lage, im wohl exklusivsten Part von LA drei Cannabis-Läden zu eröffnen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass dieses Engagement nun Früchte tragen wird und dass die künftigen Zahlen bezüglich Umsatz- und Gewinnentwicklung schon sehr bald eine deutliche Sprache sprechen werden, sodass die Anleger Halo als eine Kaufgelegeneheit erkennen. Fakt: Der Quartalsumsatz beträgt fast gleich viel wie der derzeitige Börsenwert des gesamten Unternehmens.

Große Übernahme voraus

Halo Collective Signs a Letter of Intent to Acquire Phytocann Group, a Leading European Wellness CBD Company

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gab kürzlich die Unterzeichnung einer Absichtserklärung und exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Phytocann Holdings SA, einem der führenden Wellness-CBD-Unternehmen in Europa, bekannt. Die geplante Akquisition würde für Halo nach Abschluss erhebliche Einnahmen, EBITDA, geografische Diversifizierung und eine beeindruckende Produktpalette auf CBD-Basis hinzufügen.

Phytocann, gegründet 2017, verkauft derzeit seine CBD-Produkte an Unternehmen in der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien (B2B). Darüber hinaus werden die Eigenprodukte von Phytocann (unter den Marken Easy Weed und Ivory) derzeit in über 1.000 Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz und in Frankreich verkauft.

Halo beabsichtigt, Phytocann zum Preis von 12,2 Mio. € über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft zu erwerben (Aktien/Cash), die von Halo in Ontario, Kanada, gegründet werden soll: Phytocann International Holdings ("PIH"). PIH ist das geplante Vehikel für alle verbleibenden Nicht-THC-Vermögenswerte von Halo. Alexandre-Henri Lacarré, der Gründer von Phytocann und ein erfolgreicher europäischer Unternehmer, wird PIH voraussichtlich nach Abschluss der geplanten Übernahme als CEO leiten.

Der geprüfte Umsatz von Phytocann im Jahr 2020 und das Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Amortisationen ("EBITDA") beliefen sich auf etwa 5,3 Millionen Euro bzw. 1,2 Millionen Euro. Für das laufende Jahr prognostiziert das Phytocann-Management einen Nettoumsatz und ein EBITDA von etwa 17 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €.

Der europäische Cannabinoidmarkt in Europa im Jahr 2021 wurde auf etwa 4,6 Milliarden Euro geschätzt und soll bis zum Jahr 2027 auf 25,9 Milliarden Euro wachsen.

Phytocann wurde 2017 von Alexandre-Henri Lacarré gegründet und hat seinen Hauptsitz in Villeneuve, Schweiz. Das Unternehmen ist von "SEED to SALE" vertikal integriert und bedient mehrere Marktsegmente mit einer Reihe von Marken, darunter 260 Produkte, die in über 1.000 Geschäften in der Schweiz und in Frankreich vertrieben werden. Darüber hinaus ist Phytocann ein Großhändler für getrocknete Hanfblüten und Konzentrate, die wenig THC, aber CBD, CBG und CBN enthalten. Das Unternehmen hat kürzlich Business-to-Business- und Business-to-Consumer-E-Commerce-Plattformen eingeführt, die sich hauptsächlich an französischsprachige Kunden richten. Phytocann selbst hat derzeit sechs Wellness-CBD-Franchise-Geschäfte, fünf in Frankreich und eines auf Zypern, und beabsichtigt, in den nächsten 24 Monaten 30 weitere hinzuzufügen. Phytocann besitzt in der Schweiz ein über 100.000 ft2 (10.000 m2) großes Hybrid-Gewächshaus, das eine jährliche Wachstumskapazität von bis zu 11.000 Pfund (5.000 Kilogramm) erstklassigem Indoor-Hanf hat.

Die Markenpalette des Unternehmens besteht derzeit aus Ivory Swiss Premium, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies, Ghosty Buds und Qanabox.