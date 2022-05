DJ Wohlfahrtsverband: Wegen Inflation bricht Gesellschaft auseinander

BERLIN (Dow Jones)--Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, sieht bei anhaltend hoher Inflation eine massive gesellschaftliche Spaltung: "Dann wird die Gesellschaft am unteren Rand auseinanderbrechen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Dann haben wir Millionen Haushalte, die nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen sollen. Das wird sich auch politisch auswirken."

Konkret gehe es um 13,4 Millionen Menschen, was rund 16,1 Prozent der Bevölkerung entspricht. Als arm gilt nach dem Paritätischen Wohlfahrtsverband jede Person, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt.

Schneider verwies darauf, dass die Tafeln der wachsenden Nachfrage kaum noch nachkämen: "Wer zu den Tafeln geht, der tut das, weil er in bitterer Not ist. Dennoch wird das kaum beachtet. Es wird nicht ausreichend zur Kenntnis genommen, was sich aufgrund der Preissteigerungen am unteren Rand der Gesellschaft im Moment abspielt."

Das jetzt von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Entlastungspaket helfe dagegen kaum, sagte er. Er fordert die sofortige Heraufsetzung des Hartz-IV-Regelsatzes von 449 auf 678 Euro, die volle Übernahme der Stromkosten für Bezieher von Grundsicherung, die Umstellung des Wohngeldes auf Warmmiete sowie die Ausweitung des Empfängerkreises von Wohngeld.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2022 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.