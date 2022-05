Siemens Energy Aktie als Gewinner der Taxonomiediskussion? Möglicherwiese, aber auf jeden Fall in letzetr Zeit immer wieder unter Druck,Verlierer, weil die Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa - wieder einmal - die Zahlen des Gesamtkonzerns verhagelte. Die Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) kommt einfach nicht voran bei der Windenergietochter in Spanien, an der man bisher 67,1 % der Aktien hält. Durchregieren nicht möglich, wahrscheinlich drastische Entscheidungen nicht möglich wegen der Minderheitsaktionäre und deren Rechte. Und die Lieferkettenprobleme, Kostenprobleme, technologischen Probleme ...

