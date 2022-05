Leoni Aktie - Automotive-Wert, der stark gebeutelt während der Corona-Lockdowns, wieder Morgenluft witterte und dann frontal vom Krieg in der Ukraine getroffen wurde. Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884) produziert in zwei Werken in der Ukraine unter anderem als wohl wichtigstes "Produkt" Kabelbäume. Und diese ausfallenden Produktionskapazitäten trafen die deutschen Automobilhersteller unisono, da Leoni aus der Ukraine eigentlich "alle" belieferte. Nach dem Verkauf der BGL im Herbst letzten Jahres hatte sich die Liquiditäts- und Vermögenslage entspannt, aber dennoch steht aktuell die Verlängerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...