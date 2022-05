Jetzt oder nie, das sollte jetzt die Devise sein, denn bei einem schwachen Goldpreis lohnt der Einstieg umso mehr Noch warten viele vergeblich, dass Gold wieder glänzt, von Inflationsabsicherung oder der Flucht aus riskanten Aktienmärkten profitiert, doch noch ist der Phönix nicht aus der Asche gestiegen. Anleiherenditen sind gestiegen und haben Gold weniger attraktiv gemacht. Wohl haben auch viele Anleger in den US-Dollar investiert. Doch die Aktienmärkte sind volatil, was man am Mittwoch sehen ...

