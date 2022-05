HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Mercedes-Benz nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer dürfte hohe Margen und einen hohen Free Cashflow aufrechterhalten könne, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Aktie sehr günstig gehandelt. Er ziehe jedoch BMW vor, da diese Aktie noch billiger sei und eine größere Chance biete, von den Anlegern neu wahrgenommen zu werden./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

