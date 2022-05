Der Onlinehändler Zalando (WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111) kennt seit Anfang des Jahres nur eine Richtung: nach unten! Die im Chart eingezeichnete Abwärtstrendgerade deckelt dabei immer wieder Kurserholungen auf der Oberseite. Am heutigen Montag beim Start in die neue Handelswoche klopft die Notierung erneut an dieser markanten Linie an. Sollte diese auf Tagesschlußkursbasis gebrochen werden, erhalten wir ein neues Kaufsignal. Aktuell steht die Aktie bei 35,61 Euro. Zalando Tageschart Der Autor ...

