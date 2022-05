DJ Merck erweitert für 440 Mio EUR Produktionskapazitäten in Irland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Technologiekonzern Merck investiert 440 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Kapazitäten für die Herstellung von Membranen und Filtrationsprodukten in Irland. Für den Unternehmensbereich Life Science von Merck ist es die bislang größte Investition an einem Einzelstandort, wie der Konzern mitteilte. Bis Ende 2027 sollen dadurch mehr als 370 Arbeitsplätze entstehen.

Im Blarney Business Park wird Merck für rund 150 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte für Filtrationsprodukte errichten. Diese werde die weltweiten Produktionskapazitäten von Merck erweitern und Kunden mit Produkten versorgen, die sie für die Herstellung neuartiger Behandlungen und konventioneller Therapeutika benötigen.

Am Standort Carrigtwohill investiert der Konzern mehr als 290 Millionen Euro in eine neue Anlage für die Membran-Tauchformung. Diese Membranen unterstützen sowohl neuartige Therapien und Gentherapien als auch Anwendungen wie die Sterilisation von Viren.

