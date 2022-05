Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern DEUTSCHE EUROSHOP soll übernommen werden. Den Aktionären soll insgesamt 22,50 Euro je Aktie geboten werden. Der Angebotspreis setzt sich aus 21,50 Euro je Aktie plus 1 Euro als Dividende für das Geschäftsjahr 2021 zusammen, bei entsprechendem Beschluss einer Hauptversammlung. Hinter dem Investement-Vehikel steht eine gemeinsame Holdinggesellschaft von dem Finanzinvestor Oaktree und Cura, dem Family Office der Familie Otto. Alexander Otto ist mit gut 20 % bereits größter Einzelaktionär bei der DEUTSCHE EUROSHOP.



Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens empfehlen die Annahme des Angebots. Die Bieter streben eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie an, dabei sind die Anteile an der DEUTSCHE EUROSHOP eingerechnet, die bereits kontrolliert werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



