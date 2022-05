Düsseldorf (ots) -Auf seiner Roadshow durch sechs deutsche Städte zeigt Huawei Enterprise innovative Lösungen für Digitalisierung und Energiemanagement - von IoT für Campusnetze bis zu Wi-Fi 6 für Krankenhäuser.Viele Schulen, Krankenhäuser und Behörden in Deutschland haben weiterhin Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Jede Einrichtung benötigt dabei eine auf sie zugeschnittene, effiziente und zugleich nachhaltige Infrastruktur. Ein Fall für Huawei: Im Rahmen seiner Initiative "Digital und grün - gemeinsam zu neuen Werten" stellt Huawei Enterprise jetzt auf einer Roadshow seine neuesten Technologien und Lösungen für die digitale Transformation vor. Kunden, Partner und Interessenten können sich vom 31. Mai bis zum 15. Juni in Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München mit dem Expertenteam von Huawei austauschen und die neuen Produkte für viele Branchen hautnah erleben, darunter:- Intelligente digitale Ressourcen für den Online-Unterricht- All-Flash-Storage für Rechenzentren- Vollständig vernetzte Lösungen für Krankenhäuser- Energiesparende Smart-Building-Technologien- Wi-Fi 6 und IoT für den Einzelhandel- Cloud-Lösungen für Campusnetze- KI- und Infrastrukturlösungen für Behörden- Big Data und IoT für die Transportbranche"Die Roadshow zeigt, wie wir Kunden aus allen Branchen bei ihrer digitalen und nachhaltigen Transformation unterstützen", sagt Chris Lu, Managing Director für Enterprise Business bei Huawei Technologies Deutschland.Diese Produkte gibt es zum Beispiel auf der Roadshow zu sehen:- Huawei CloudCampus 3.0 umfasst innovative Technologien und Architekturen wie Wi-Fi 6, Internet of Things, optisch-elektrisches Power over Ethernet (PoE), Software Defined Networking (SDN), SD-WAN und Cloud-Verwaltung. Damit richten Unternehmen ein hochwertiges Campus-Netzwerk mit vollständig drahtloser, intelligenter Cloud-Technologie ein.- Huawei CloudWAN 3.0 ermöglicht den Aufbau eines agilen, zuverlässigen und intelligenten WAN. Die Lösung vereinfacht die Netzwerkadministration und bietet Funktionen, um Netzwerke zu verwalten, zu steuern und zu analysieren. Das macht das Netzwerkmanagement insgesamt deutlich effizienter. Huawei zeigt, wie Kunden aus verschiedenen Branchen die Technologie anpassen können, um die WAN-Zuverlässigkeit zu steigern.- Huawei NoF+: Das Speichernetzwerk der nächsten Generation zeichnet sich durch paketverlustfreies Ethernet, hohe Bandbreite, eine extrem niedrige Latenz und vereinfachte Wartung aus. Auf der Roadshow demonstriert das Expertenteam, wie es Kunden dabei hilft, geschäftskritische Always-on-Services zu betreiben.- Huawei Energy Saving ermöglicht Unternehmen, den Betriebszustand von Gebäuden zu kontrollieren und den Stromverbrauch intelligent und effizient zu managen. Huawei zeigt eine gemeinsam mit Ubiant entwickelte Smart-Building-Lösung für Einrichtungen des Gesundheitswesens. Mit AirEngine Wi-Fi 6 Access Points, Switches und Zugangsroutern von Huawei lassen sich Plug-and-Play-Lösungen für eine intelligente Endgeräte-Verwaltung, geringere Wartungskosten und verbesserte Netzwerkfunktionen installieren.Die Huawei Roadshow macht Halt in folgenden Städten:31. Mai / Hamburg, Cruise Center Steinwerder02. Juni / Leipzig, Bayrischer Bahnhof08. Juni / Düsseldorf, Böhler Werke10. Juni / Frankfurt, Deutsche Bank Park13. Juni / Stuttgart, Motorworld15. Juni / München, Augustiner SchützengartenFür mehr Informationen und Ihre Anmeldung klicken Sie hier. (https://e.huawei.com/de/special_topic/event/2022q1/2203-weu-germany-roadshow)Digital und grün - gemeinsam zu neuen WertenGegründet im Jahr 2011, begleitet Huawei Enterprise heute weltweit mehr als 50.000 Unternehmen erfolgreich auf ihrem Weg der digitalen Transformation. In den vergangenen Jahrzehnten lag unser Fokus bei Forschung und Entwicklung auf kontinuierlichen Produkt- und Lösungsinnovationen, die den Energieverbrauch und Kohlenstoffemissionen reduzieren. Huawei bietet innovative Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie ein umfassendes Produktportfolio, um Kunden aus allen Branchen beim Aufbau einer robusten, nachhaltigen und intelligenten IKT-Infrastruktur zu unterstützen.Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. 