Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten bildete sich in der abgelaufenen Woche kein klarer Trend heraus, so die Experten von Union Investment.Die sicheren Häfen hätten sich vergleichsweise gut gehalten. Dazu hätten Sorgen um eine stärkere Abkühlung der Konjunktur sowie leicht rückläufige Inflationserwartungen beigetragen. Kaum eine Rolle hätten zusätzliche Aussagen von Notenbankvertretern gespielt, dass eine Zinserhöhung durch die EZB im Juli denkbar sei. Bei den Staatsanleihen aus den Kernmärkten wie Deutschland und Frankreich seien zunächst Kursaufschläge verzeichnet worden. Zum Ende der Handelswoche hin hätten wieder leichte Abgaben eingesetzt, und die Renditen seien über alle Laufzeitenbereiche hinweg angestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...