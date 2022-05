Gold startet schön in die Woche. Der Euro ist stark, sodass der Goldpreis wieder steigen konnte. Auch Silber zeigt eine Erholung. Im Wochenvergleich legte Silber am stärksten zu.In der abgelaufen Handelswoche konnte Silber sich am stärksten mit +3,1% erholen. Damit hat sich für Silber zwar aus mittelfristiger Perspektive ebenfalls noch nicht viel verändert. Jedoch fiel das weiße Edelmetall nicht weiter. Ermutigend sind auch die neuen CoT-Daten vom 17.05.2022. Sie zeigen für Silber einen Rückgang der Short-Position der Commercials um 19 % auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...