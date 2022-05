Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) hat einen zweijährigen Lizenzvertrag mit der in Hamburg ansässigen Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH unterzeichnet. Drei TV-Sportkanäle werden damit in die deutschsprachigen Multi-Content-Portale aufgenommen. CLIQ Digital: Neue Inhalte Der neueste Content-Deal bietet CLIQ-Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu drei TV-Kanälen, die internationalen Fußball, Fun- und Action-Sports sowie Reitsport zeigen. Sportdigital FUSSBALL zeigt rund um die Uhr ca. 800 Live-Fußballspiele pro Saison aus derzeit 21 internationalen Ligen: Asien am Morgen, Europa am Nachmittag ...

