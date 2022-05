DJ Bundesbank hält Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für möglich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft könnte nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der neuen Lockdowns in China etwas wachsen. In ihrem aktuellen Monatsbericht äußert die Bundesbank die Einschätzung, dass die Lockerung der Corona-Maßnahmen per saldo schwerer wiegen wird als die Belastungen für die Wirtschaft durch den Krieg. "Im zweiten Quartal 2022 dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung aus heutiger Sicht allenfalls leicht zulegen", heißt es in dem Bericht.

Laut Bundesbank dürfte einerseits die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen den Dienstleistungsbereichen und den damit verbundenen Konsumausgaben einen kräftigen Schub verleihen. Andererseits verstärkten die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine die Belastungen durch hohe Teuerung und Lieferengpässe. "Sie führen zudem zu weiteren negativen Effekten und dürften die zuvor angelegte kräftige Erholung erheblich schwächen", so die Bundesbank.

Der Konsum der privaten Haushalte wird nach ihrer Aussage von der hohen Inflation und der Unsicherheit über den Fortgang des Krieges gedämpft. Hohe Energie- und Materialkosten sowie die gestiegene Unsicherheit belasteten zudem die Produktion in der Industrie und im Bau. "Aufgrund des Ukraine-Kriegs und coronabedingter Lockdowns in China sind die Lieferketten erneut stark strapaziert."

Die Exporte dürften aufgrund der Beeinträchtigungen des Außenhandels und einer infolge der Auswirkungen des Krieges niedrigeren Auslandsnachfrage ebenfalls spürbar unter dem Stand des ersten Quartals bleiben. Unter dem Strich aber dürften "aus heutiger Sicht" die "Aufwärtskräfte" leicht überwiegen, meint die Bundesbank.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Mittwoch eine zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal. In erster Veröffentlichung war ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet worden.

