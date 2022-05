Täglich kommen Meldungen zu neuen technologischen Durchbrüchen. Der Fortschritt bringt Verbrauchern und Investoren viele Vorteile, muss aber auch Krisen und Problemen standhalten.Die neuesten ErrungenschaftenDas Online-Magazin t3n digital pioneers berichtet am 8. Mai 2022, dass chinesischen Wissenschaftlern ein Durchbruch in der Batterieladetechnik gelungen sei. Ihre neueste Technologie ermögliche es, Lithium-Ionen-Batterien schneller zu laden. Die Rede ist von 60 Prozent nach nur sechs Minuten, was in erster Linie der Elektromobilität Schubkraft geben dürfte. Die schnelle Ladezeit werde durch eine verbesserte Struktur der Anode erreicht, so t3n. Die Wissenschaftler änderten die Architektur der Anode und gestalteten sie porös mit verstreuten Grafitpartikeln, die sie für ein schnelles Aufladen anordneten. Darüber hinaus verbauten sie Kupfer-Nanodrähte und eine Kupferbeschichtung, um ideale Aufladebedingungen zu schaffen.

