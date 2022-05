Hamburg (ots) -- Staatliche Institutionen deutlich weniger überzeugend- Psychische Folgen durch Corona nur gering zurückgegangen- Drei von vier Deutschen haben Angst vor LangzeitfolgenDie langanhaltende Pandemie hat sich auf die Reputation des deutschen Gesundheitssystems ausgewirkt: Nur noch 40 Prozent der Bevölkerung schätzen es als sehr gut oder gut ein. Im vergangenen Jahr waren es noch mit 47 Prozent knapp die Hälfte gewesen. Als Schulnote erhält das Gesundheitssystem eine 2,9. Werden die Institutionen des Gesundheitssystems aufgeschlüsselt, liegen Ärzte, Fachärzte und Apotheken mit 2,3 knapp vor Krankenhäusern mit 2,4. Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen kommen jeweils noch auf eine Durchschnittsnote von 2,7 vor dem Robert Koch-Institut mit 3,0, der Ständigen Impfkommission mit 3,1 und den Landesregierungen des jeweiligen Heimatlandes mit 3,3. Schlusslicht bildet die Bundesregierung mit 3,6. Das ergab eine repräsentative Online-Befragung von 2.000 Bundesbürger:innen durch das Institut Toluna im Auftrag der Asklepios Kliniken."Es ist bezeichnend und zeugt von einer offenen, vorurteilsfreien Wahrnehmung der Bevölkerung, dass die staatlichen Institutionen die schlechtesten Zensuren erhalten", sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken. "Die Defizite staatlichen Handelns waren unübersehbar und hatten auf das Leben der Menschen unmittelbaren Einfluss", so der Vorstand der zweitgrößten Klinikgruppe Deutschlands. "Daher ist es absurd, aus den Pandemieerfahrungen den Wunsch nach mehr staatlichem Einfluss im Gesundheitssystem abzuleiten; im Gegenteil: Privatunternehmen und Freiberufler haben hier deutlich besser agiert - und jeder konnte das sehen", sagt Hankeln.Ein besonders gutes Zeugnis stellten die Befragten dem Krankenhauspersonal aus: Die Einsatzbereitschaft der Pflegekräfte wird mit 1,9 und die der Ärzte mit 2,0 bewertet. Behandlungsqualität und medizinische Versorgung von Intensivpatienten erhielten eine 2,2, Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor Corona-Infektionen eine 2,3 und die Verfügbarkeit von Intensivbetten 2,5. Am schlechtesten schnitt die Aufrechterhaltung des 'normalen' Krankenhausbetriebes mit 2,6 ab. Der wurde allerdings phasenweise auch aufgrund politischer Entscheidungen eingeschränkt und Operationen verschoben. Alle Werte lagen damit um 0,1 geringgradig schlechter als 2021.Jeder Fünfte hat Long Covid im Umfeld oder ist selbst betroffenIm Vergleich zum Vorjahr sind die psychischen Corona-Folgen leicht zurückgegangen, aber unverändert sind Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren mit 34 Prozent am stärksten betroffenen. Sechs Prozent der Befragten sind selbst von Long Covid- bzw. Post Covid-Beschwerden betroffen, 16 Prozent haben eine betroffene Person im direkten Umfeld. Besonders auffällig: In der Altersgruppe unter 40 Jahren ist jeder Zehnte selbst betroffen und knapp ein Viertel hat jemanden damit im Umfeld. Drei von zehn Deutschen haben große Angst vor gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Dabei sind Ältere etwas besorgter und Frauen deutlich besorgter als Männer (38 vs. 23 Prozent). 45 Prozent haben "mittelmäßige Angst" und nur 24 Prozent geringe Angst.Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5229445