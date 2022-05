Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro erhielt heute Auftrieb von EZB-Präsidentin Lagarde und EUR/USD sprang über 1,0650 - den höchsten Stand seit fast einem Monat, so die Experten von XTB.Lagarde habe sich anderen EZB-Mitgliedern angeschlossen und nachdrücklich angedeutet, dass die Zinssätze in der Eurozone bei der Sitzung im Juli steigen könnten. Sie habe sogar gesagt, dass die EZB in der Lage sein könnte, die Negativzinsen im September zu beenden. Dies deute auf Zinserhöhungen von mindestens 50 Basispunkten bis Ende des dritten Quartals 2022 hin. Da eine Zinserhöhung auf der Juni-Sitzung eher unwahrscheinlich sei und bis zum Ende des dritten Quartals 2022 nur noch drei Sitzungen anstünden, würden Lagardes Kommentare auf Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte auf den Sitzungen im Juli und September hindeuten. (23.05.2022/alc/a/a) ...

