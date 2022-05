Der Daimler-Zulieferer Farasis wird vorerst keine Batteriefabrik im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld-Wolfen bauen. Eigentlich hätte das Werk noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen sollen. Der Bau der geplanten Batteriefabrik des chinesischen Herstellers und Daimler-Zulieferers Farasis in Bitterfeld-Wolfen liegt vorerst auf Eis. Das Projekt in der angepeilten Größenordnung von 600 Millionen Euro Investitionsvolumen werde nach aktuellem Stand nicht umgesetzt, sagte der Chef des Stabs Wirtschaftsförderung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Steve Bruder, der Deutschen Presse Agentur. Zuvor...

