Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2967 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/33 findet am Dividendentag von Erste Group und VIG statt, was in der Kursdarstellung etwas für Verwirrung sorgt, weil es nicht alle Plattformen gleich darstellen. An der Wiener Börse wird man etwa trotz gefallenem Kurs im Plus dargestellt. Weiters schauen wir uns jene 4 Titel aus dem ATXPrime an, die heuer ein All-time-High schafften. Bei AT&S könnte es heuer sogar das 7. High werden. Marinomed zeigt sich weiter befestigt und wird schön langsam auch charttechnisch interessant ....

