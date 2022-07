Wusstest du, dass an der Wiener Börse mittlerweile mehr Anleihen emittiert werden als in Frankfurt? Konkret waren es 3.578 Neunotierungen (Plus 11 Prozent) im ersten Halbjahr 2022. Wien gilt somit europaweit als eine der beliebtesten Anlaufstellen. Christoph (Moser) von Schönherr Rechtsanwälte erklärt mir die Gründe: "Kurze Vorlaufzeiten und ein proaktiver, listingfreundlicher Service machen die Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...