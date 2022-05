Die Zalando-Aktie als Übernahme-Kandidat: Immer wieder tauchen derartige Gerüchte und Spekulationen auf. Bereits vor drei, vier Jahren sind es Gerüchte bezogen auf Alibaba gewesen. Damals war das Kalkül, dass der chinesische E-Commerce-Akteur mit einem passenden Zukauf seinen Marktanteil in Europa signifikant ausbauen könnte, Zalando schien geeignet. Heute sind es eher anderweitige Spekulationen. Konzerne wie Inditex könnten, so zuletzt Der Aktionär, mit einem solchen Zukauf den Weg in den Onlinehandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...