Am Montag ging es für die Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche ordentlich nach oben. Die Kurse sind teils um über 3 % gestiegen. Wer kann das Rennen für sich entscheiden? ITM Power oder Nel Asa zeigen sich relativ betrachtet am stärksten. Ein US-Unternehmen ist hingegen vergleichsweise schwach unterwegs. Plug Power hängt hinter Nel Asa und Co. zurück So haben die Kurse bei ITM Power am Montag in den ersten Handelsstunden immerhin einen Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...