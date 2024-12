Die Quantum Computing-Aktie ist seit einigen Wochen der Superstar unter den US-Technologiewerten. Vor exakt zwei Monaten notierte die Aktie bei knapp unter 1 US$. Gestern schoss das Papier auf fast 17 US$ hoch. Was steckt hinter der unfassbaren Begeisterung für dieses Unternehmen? Quantencomputing kommt in der Realität an Anleger und auch Medien haben Quantencomputing in den letzten Wochen als neuen Mega-Technologietrend ausgemacht. Diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...