DJ MÄRKTE USA/Fester erwartet - Biden weckt China-Fantasie

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer Erholung im späten Geschäft am Freitag dürfte die Wall Street am Montag im Plus starten. US-Präsident Joe Biden macht den Anlegern Mut, indem er Hinweise auf ein Überdenken der China-Zölle geliefert hat. Die unter der Trump-Regierung verhängten Zölle würden in Erwägung gezogen und mit Finanzministerin Janet Yellen nach seiner Rückkehr in die USA besprochen werden.

Am Freitag beendete der Dow-Jones-Index die achte Woche in Folge mit Verlusten, das ist die längste Verlust-Strecke seit 1932. Zwischenzeitlich war der S&P-500 in einen Bärenmarkt übergegangen, definiert als 20-prozentigen Abschlag seit dem jüngsten Hoch.

Teilnehmer bleiben skeptisch angesichts der aktuellen Probleme, die nicht aus der Welt sind. Inflation und Zinsen, China-Lockdowns und der Ukraine-Krieg bilden den Giftcocktail, der die Märkte seit Monaten belastet. Die Äußerungen Bidens würden einen "flüchtigen Optimismus" im Markt auslösen, aber es werde mehr als das nötig sein, um dem Bärenmarkt zu begegnen, sagt Neil Wilson, Chefmarktanalyst von Markets.com.

Dollar unter Druck

Eine wieder gestiegene Risikoaversion und Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde lassen den Euro steigen. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro klettert um knapp 1 Prozent, gleich stark sackt der Dollar-Index ab.

Auch der sichere Hafen Anleihen ist nicht gefragt, dies auch mit Blick auf steigende Leitzinsen. Die Zehnjahresrendite legt um rund 4 Basispunkte zu.

Dagegen profitiert Gold von dem fallenden Dollar, die Feinuze klettert deutlich auf rund 1.860 Dollar.

Etwas aufwärts geht es mit den Erdölpreisen. Hier stützt die Lockerung des monatelangen Lockdowns in Schanghai. Hinzu kommen saisonale Effekte. Am Memorial Day in den USA Ende Mai beginnt die Hauptfahrsaison, was üblicherweise die Benzinnachfrage nach oben schnellen lässt.

Die in den USA gelistete Aktie von Xpeng verliert im vorbörslichen Handel 4,2 Prozent, nachdem der chinesische Hersteller von Elektroautos eine pessimistische Umsatzprognose gegeben hat. Dass der Verlust im ersten Quartal geringer ausfiel als befürchtet, fällt nicht ins Gewicht.

Mit der Aktie von Ocugen geht es um 8 Prozent aufwärts, nachdem das Biotech-Unternehmen von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Erlaubnis erhalten hat, seine Studie zu einem Covid-19-Impfstoff fortzusetzen.

Das Ende der Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bestimmte Antikörper mit Wuxi Biologics drückt die Aktie von Vir Biotechnology um 2,7 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 +3,3 2,57 187,0 5 Jahre 2,82 +1,9 2,80 156,3 7 Jahre 2,85 +3,5 2,82 141,0 10 Jahre 2,82 +3,9 2,78 131,2 30 Jahre 3,02 +3,6 2,99 112,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0658 +0,9% 1,0598 1,0553 -6,3% EUR/JPY 136,02 +0,7% 135,47 134,99 +3,9% EUR/CHF 1,0311 +0,1% 1,0298 1,0296 -0,6% EUR/GBP 0,8474 +0,2% 0,8440 0,8472 +0,9% USD/JPY 127,62 -0,2% 127,51 127,91 +10,9% GBP/USD 1,2578 +0,7% 1,2547 1,2455 -7,0% USD/CNH (Offshore) 6,6545 -0,6% 6,6646 6,7086 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.460,34 +1,6% 30.172,40 29.161,49 -34,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,38 110,28 +1,0% 1,10 +53,0% Brent/ICE 113,55 112,55 +0,9% 1,00 +49,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,37 1.846,60 +1,0% +17,77 +1,9% Silber (Spot) 22,17 21,71 +2,1% +0,46 -4,9% Platin (Spot) 976,75 953,16 +2,5% +23,59 +0,6% Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 -3,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2022 08:20 ET (12:20 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.