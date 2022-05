Industrietauglicher Router mit Digi Remote Manager behebt wichtige Hindernisse für die Einführung von Industrie-4.0-Anwendungen

Digi International (Nasdaq: DGII; www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -diensten für das Internet der Dinge (IoT), hat heute mit Digi IX30 eine industrietaugliche Mobilfunk-Router-Lösung für raue Umgebungen vorgestellt. Digi IX30 bietet Edge-Intelligenz in einem robusten, branchenführenden Design für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Flexibilität. In Verbindung mit Digi Remote Manager ist Digi IX30 eine All-in-One-Lösung für Anwendungen wie Verteilung und Automatisierung sowie Fernüberwachung von Maschinen und Sensoren in Branchen wie Öl- und Gasförderung, Wasserversorgung, Smart Cities und Außenbeschilderung.

Digi's new IX30 cellular router solution for harsh environments and industry 4.0 adoption provides edge intelligence in a ruggedized, industry-leading design for the highest levels of reliability and flexibility. Coupled with Digi Remote Manager, Digi IX30 is an all-in-one solution for applications including distribution and automation, as well as remote machine and sensor monitoring in industries such as oil and gas production, water utilities, smart cities, and outdoor signage. (Photo: Business Wire)