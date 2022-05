Nach dem Absturz Mitte Mai konnte die Bayer-Aktie in den vergangenen Tagen wieder kräftig zulegen. Das lag vor allen Dingen an den überzeugenden Zahlen für das erste Quartal, in dem das Unternehmen ein Umsatzplus von 18,7 Prozent verzeichnen konnte. Nun steht ein wichtiges Meeting in Sachen Krebsforschung an, auf dem Bayer überzeugen muss. Quartalszahlen sorgten für Erholung Am 10. Mai stürzte der Kurs von Bayer überraschend auf 57,49 Euro ab. Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...