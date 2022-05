Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zahlen der Konsumentenpreise aus Japan, die Ende letzter Woche veröffentlicht wurden, lassen Interpretationsspielraum zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auf den ersten Blick scheine es, dass auch in Japan die Inflation angekommen sei, die Kernrate sei in den positiven Bereich geklettert. Abzuwarten bleibe, ob die Bank of Japan unter diesen Vorzeichen von ihrer ultra-expansiven Geldpolitik abrücken werde. Und ob Erwartungen der Marktteilnehmer den Kurs von EUR/JPY wieder Richtung 130,00 bringen könnten. Aktuell notiere der Japanische Yen bei 135,40 unter Banken. (23.05.2022/alc/a/a) ...

