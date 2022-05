Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter Neuberger Berman setzt bei seiner jüngsten Produkterweiterung auf das Thema Weltraum, so die Experten von "FONDS professionell".Der "Next Generation Space Economy Fund" (ISIN IE00018YKVN0/ WKN nicht bekannt) investiere in den Ausbau der Weltrauminfrastrukturen und in die dazugehörigen Technologien. Der neu aufgelegte Ucits-Fonds werde von den Portfoliomanagern Michael Barr und Hari Ramanan verwaltet. Ihnen stünden weltweit mehr als 46 Aktienanalysten sowie das Datenanalyse- und das ESG-Team von Neuberger Berman zur Seite. ...

