Wien (www.fondscheck.de) - Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock löst zwei börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf, die in erheblichem Maße in russische Aktien investiert waren, so die Experten von "FONDS professionell".Konkret gehe es um den iShares MSCI Eastern Europe Capped ETF (ISIN IE00B0M63953/ WKN A0HGWB) mit rund 108 Millionen Euro Volumen sowie den iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF (ISIN IE00B5V87390/ WKN A1C1HV) mit nur noch rund 3 Millionen Euro Volumen. Bei beiden Fonds seien bereits die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie der Börsenhandel ausgesetzt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...