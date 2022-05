Nachdem die Edelmetalle in der vergangenen Woche erste ermutigende Anzeichen für eine Bodenbildung zeigten, haben auch die Edelmetall-Minenaktien zu einer spürbaren Gegenbewegung angesetzt. Die verbesserte charttechnische Ausgangslage nehmen wir neben der weiterhin sehr hohen Liquidität im Themendepot Edelmetalle zum Anlass, heute zum Eröffnungskurs in Johannesburg eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Sibanye Stillwater zurückzukaufen.Die Korrektur der Edelmetalle war seit Mitte April 2022 schnell und stark. Dabei gaben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...