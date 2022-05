Nur der überverkaufte Marktzustand rettet den Swiss Market Index derzeit vor einem weiteren Einbruch. Der SMI wurde in den letzten Wochen erneut bis an die Untergrenze seines statistisch zu erwartenden Schwankungspotenzials (blau) abverkauft. Nur bei bisher nicht eingepreisten Schreckensnachrichten wie dem Covid-Ausbruch in 2020 oder dem Kriegsausbruch in der Ukraine verletzte der Markt sein mittelfristiges ...

