Um Verluste zu begrenzen und kleinere Gewinne mitzunehmen, bieten sich unterbewertete Aktien und robuste Dividendenzahler an. Eine Auswahl erstellt von CNBC-Fachjournalisten.

Viele Experten erwarten laut CNBC eine Rezession nicht vor 2023. Der Markt könnte aber bereits damit begonnen haben, eine solche einzupreisen. Laut den Analysten von Goldman Sachs hätten sich die Sektoren Versorger, Energie, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen in den zwölf Monaten vor einer Rezession am besten entwickelt, meldet CNBC.



Sobald die Wirtschaft jedoch in eine Rezession abgleite, reduziere sich die Empfehlung auf Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen, schrieb laut CNBC David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs.



Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession gerät, sondern eine anhaltend hohe Inflation erlebt. In diesem Fall könnten Energie- und Rohstoffaktien laut Bank of America ihren Platz unter den Outperformern ausbauen, berichtet CNBC.



Bei Aktien aus defensiven Sektoren taucht das Thema Dividendenrenditen auf. Vor diesem Hintergrund haben CNBC-Journalisten nach Aktien gesucht, die sich in den vergangenen Bärenmärkten gut geschlagen hätten sowie eine Dividendenrendite von zwei Prozent erzielen würden. Diese Unternehmens-Titel seien laut CNBC für Investoren interessant:



Campbell Soup

General Mills

Gilead Sciences

Flowers Foods

Clorox

Colgate-Palmolive



Außerdem haben CNBC-Journalisten Aktien im S&P 500 gefunden, die deutlich unter ihrem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt würden. Folgende sieben Titel seien momentan preisgünstig und attraktiv:



Advanced Micro Devices, Inc.

Walt Disney Company

Chipotle Mexican Grill, Inc.

NVIDIA Corporation

Darden Restaurants, Inc.

Visa Inc. Class A

Dollar Tree, Inc.

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion



Enthaltene Werte: US0079031078,US1696561059,US1941621039,US1344291091,US1890541097,US2371941053,US3434981011,US3755581036,US3703341046,US67066G1040,US2546871060,US2567461080,US92826C8394