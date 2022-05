Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem Wochenende legte der Dow Jones einen imposanten Schlussspurt hin. Er ging nahezu unverändert aus dem Handel. Zwischenzeitlich notierte er jedoch 1.000 Punkte tiefer. Auf Wochensicht fuhr er aber zum achten Mal in Folge Verluste ein. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, JP Morgan, Electronic Arts, VMWare, Emergent BioSolutions, Xpeng, Foot Locker, Oatly, SunOpta und HP. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier könnt Ihr euch das Warren Buffett-Biopic anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fE0v7r7gEMM ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf