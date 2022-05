Wie erwartet hat Siemens Energy am Wochenende ein Angebot für die Komplettübernahme der Tochter Siemens Gamesa abgegeben. Dieses liegt sogar niedriger als erwartet. Es scheint aber fraglich, ob die verbleibenden Altaktionäre zu diesem Kurs wirklich verkaufen werden. Die Analysten zeigen sich für Siemens Energy derweil weitgehend bullish.18,05 Euro je Aktie bietet Siemens Energy für die verbleibenden 32,9 Prozent an Siemens Gamesa. Durch die komplette Integration will der Konzern die Wende bei der ...

