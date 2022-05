Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld zunehmender konjunktureller Sorgen in Europa, aber auch in den USA, dürften am langen Ende der Treasury- und Bundkurve in dieser Woche leichte Abwärtsrisiken bei den Renditen überwiegen, so die Analysten der DekaBank.Das kurze Ende der Kurve sollte sich dagegen sowohl in den USA als auch in der Eurozone angesichts der weiter recht aggressiven Zinssteigerungserwartungen stabil halten, wobei wegen der sich abschwächenden Konjunkturdaten zumindest weitere Anstiege der Zinssteigerungserwartungen unwahrscheinlich erscheinen, berichten die Analysten der DekaBank. Die Renditekurven sollten sich eher verflachen. (23.05.2022/alc/a/a) ...

