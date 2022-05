Im vergangenen Jahr standen Aktien von Impfstoffherstellern im Fokus von Investoren. Heute sind sie weitestgehend aus der Wahrnehmung vieler Anleger verschwunden. Im alltäglichen Leben scheint die Pandemie keine große Rolle mehr zu spielen, weshalb das Thema auch am Aktienmarkt zunehmend an Bedeutung verliert. Impfstoffwerte wie beispielsweise Valneva und Biontech verzeichneten in den letzten Monaten einen starken Rückgang. Hintergrund sind die rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...