Der Handelskonzern Amazon erprobt in den USA einige neue Liefer-Features in Kooperation mit Handelsunternehmen. Auch wenn vieles davon nicht auf Deutschland übertragbar ist, zeigt es ein offenkundiges Problem des Handels. In den USA hat Amazon offenbar ein neues Geschäftsmodell entdeckt, das gut zur inzwischen ausgebauten Logistik der E-Commerce-Plattform passt. So testet Amazon Lieferdienstleistungen durch Fahrer:innen aus lokalen Einkaufszentren und Präsenzgeschäften. Ähnlich wie dies hier in Deutschland einzelne Einkaufs-Malls der ECE-Gruppe angedacht haben, läuft in einigen US-Städten bereits sei vergangenem ...

